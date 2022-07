Halo Infinite non ha pace: la novità più attesa è pronta al rinvio (di nuovo)

Non è ancora arrivato il tempo di poter mettere le mani sulla campagna in cooperativa di Halo Infinite: nonostante una lunga attesa, 343 Industries ha ammesso di non essere ancora pronta per farla provare al grande pubblico.

Molti fan si aspettavano infatti di poter iniziare ad affrontare la campagna, disponibile gratis su Xbox Game Pass insieme ai propri amici a partire dall'11 luglio.

Tuttavia, come è stato possibile scoprire a malincuore, la campagna cooperativa non è mai arrivata: gli sviluppatori hanno infatti svelato di aver scoperto alcuni bug imprevisti che hanno costretto a rinviarne il lancio, seppur si spera che non sia particolarmente lungo (via TheGamer).

Brian Jarrard, community director di Halo Infinite, ha infatti sottolineato che il team intende dare la massima priorità alla risoluzione di ogni errore, prima di lanciare la campagna cooperativa nelle mani del pubblico.

Lo studio sottolinea che tecnicamente aveva promesso «la settimana dell’11 luglio» per il lancio e non tale giornata stessa, pur ammettendo di non essere attualmente certo che riuscirà a lanciare la co-op nei prossimi giorni, scusandosi con i fan per l’attesa.

Apologies to folks who expected the flight today – we're eager to get this into your hands but we also want to ensure it's a positive and worthwhile flight experience. Still targeting this week but it's day by day as work continues. Ty for your patience and understanding. (3/3) — Brian Jarrard (@ske7ch) July 11, 2022

Tuttavia, il team farà di tutto per rilasciare la campagna cooperativa il prima possibile e sistemare i bug in tempo: se ciò non dovesse essere possibile, i fan dovranno aspettarsi un ulteriore rinvio a sorpresa.

Nel frattempo, i fan potranno presto consolarsi con un’altra novità molto interessante: è in arrivo un nuovo romanzo che fungerà da prequel di Halo Infinite.