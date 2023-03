GTA V, aggiornamento disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Con GTA 6 ancora avvolto nel mistero, c’è chi sta ancora lavorando sodo su GTA V, rilasciando ora un nuovo aggiornamento per il classico Rockstar.

Il titolo in questione, che è di recente arrivato anche su piattaforme di attuale generazione, con un porting che trovate su Amazon, continua infatti ad offrire cose da fare e da vedere.

Del resto, alcune settimane fa abbiamo visto GTA V diventare next-gen grazie al classico trattamento pieno di mod, come ammirato ancher su queste stesse pagine.

Quindi, mentre la community sta riempendo di mod di ogni tipo il gioco, è ora il turno di un nuovo update ufficiale rilasciato dallo sviluppatore.

Tra i grattacieli

Come riportato anche da DSO Gaming, Rockstar ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto V. Secondo le note ufficiali, il Title Update 1.66 contiene una serie di correzioni specifiche per PC.

Entrando più nel dettaglio, l’aggiornamento risolve diversi problemi che portavano alcuni utenti ad abusare dei sistemi di chat testuale. Inoltre, la patch risolve un problema che impediva ad alcuni account di accedere a GTA Online a causa delle statistiche modificate da terzi.

Da quello che possiamo notare, questa patch riguarda principalmente cambiamenti relativi alla modalità online del gioco. Non ci sono quindi modifiche, correzioni o miglioramenti per la campagna per giocatore singolo.

Come sempre accade in questi casi, Steam e il Rockstar Launcher scaricheranno automaticamente questa patch al prossimo avvio dei loro client.

Guardando al futuro, pare che Rockstar abbia assunto oltre 20 ingegneri per sviluppare un sistema di simulazione dell’acqua estremamente accurato per GTA 6.

Ma non solo: sappiate anche che qualcuno ha nel mentre deciso di moddare il ben noto GTA V per farlo girare a 16K, per un risultato davvero fuori di testa.

Per concludere, se vi state chiedendo quando verrà mostrato Grand Theft Auto 6, qualcuno potrebbe aver rilasciato la risposta che desideravate.