GTA 6: lo sviluppo ‘influenzato’ dai problemi di Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 è uscito durante la giornata di ieri ma ha fatto parlare di sé anche per i motivi sbagliati: parliamo ovviamente delle ben note problematiche tecniche relative alla versione console old-gen, ossia quella disponibile PS4 e Xbox One.

Il gioco CD Projekt RED è infatti costellato da vari bug e glitch che ne impediscono parzialmente la fruizione su piattaforma da gioco che non sia PC o Stadia, cosa questa che ha piuttosto infastidito un gran numero di utenti.

In attesa quindi delle patch promesse da CD Projekt, sui vari forum di settore e sui social si discute sul modo in cui si svilupperanno i futuri titoli AAA dopo l’uscita del titolo del team polacco. In particolare, via Reddit è emersa la questione circa il fatto che Rockstar Games potrebbe (e dovrebbe) aspettare a rilasciare Grand Theft Auto 6 solo quando il gioco sarà davvero rifinito e pronto per essere venduto nei negozi, anche se ciò dovesse accadere solo nel 2024.

Altre persone che hanno provato il gioco CD Projekt su console hanno condiviso preoccupazioni simili. L’utente di Reddit PrimG84 ha infatti affermato che il rilascio di Cyberpunk 2077 deve servire da monito per gli sviluppatori, i quali non dovrebbero rivelare un gioco troppi anni in anticipo sulla tabella di marcia (ben otto, per quanto riguarda il titolo dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt).

Un altro utente, tale yanggang20202024, ha commentato il silenzio di Rockstar su GTA 6, esprimendo il parere che il pasticcio di CD Projekt spronerà Rockstar a perfezionare il suo prossimo progetto prima del rilascio (qualunque esso sia).

Curiosamente, anche Red Dead Redemption 2 (uscito nel 2018) ha impiegato 8 anni prima di vedere la luce, sebbene le performance su PS4 liscia siano comunque ben migliori del risultato visto con Cyberpunk.

Rockstar porterà in ogni caso il suo Grand Theft Auto V, uscito originariamente su Xbox 360 e PlayStation 3, anche su Xbox Series X e PlayStation 5, nonostante questa nuova edizione potrebbe non essere poi così tanto next-gen.

Cyberpunk 2077 è acquistabile a partire dalla giornata di ieri su console PlayStation 4, Xbox One e PC, inclusa la versione per Google Stadia. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel corso del 2021, in data da destinarsi.