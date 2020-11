GTA 6: un indizio nascosto nel trailer del DLC di GTA Online?

Sono in molti a credere che il prossimo Grand Theft Auto VI – o più informalmente, GTA 6 – possa in qualche modo essere uno dei capitoli della serie più grandi di sempre (se non il più grande in assoluto).

Purtroppo, Rockstar Games non ha ancora confermato ufficialmente lo sviluppo del gioco, sebbene è altamente probabile che il titolo sia attualmente in lavorazione anche su console di prossima generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.

Ora, un rumor piuttosto ardito sembrerebbe aver scovato un curioso indizio sul sesto capitolo della serie (o sarebbe meglio parlare di Easter Egg) nel trailer dell’ultimo DLC dedicato a GTA Online.

Lo vedete anche voi?

In Virginia, Stati Uniti, è infatti ben visibile una strada a forma di “VI”, che è appunto il “6” nella numerazione romana classica. Che sia quindi un presunto riferimento a GTA 6? Al momento non ci è dato sapere.

L’unica cosa certa è che la forma della strada è fin troppo marcata ed evidente per essere solo una mera coincidenza (sappiamo benissimo poi che raramente Rockstar Games lascia le cose al caso). Poco sotto, un video che illustra meglio la teoria in questione:

Ricordiamo in ogni caso che Rockstar porterà il suo Grand Theft Auto V, uscito originariamente nella generazione di Xbox 360 e PlayStation 3, anche su Xbox Series X e PlayStation 5, in una versione che a quanto pare potrebbe non essere poi così tanto next-gen.

