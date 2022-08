GTA 4 era già «next-gen», solo che i fan se ne sono accorti ora

Uno dei capitoli della saga di Grand Theft Auto più discussi di sempre è certamente GTA 4 (o GTA IV, che dir si voglia), l’avventura di Niko Bellic uscita anni dopo il ben noto GTA San Andreas.

Il capitolo ambientato a Liberty City (che trovate tra le altre cose ancora su Amazon e ad ottimo prezzo) è uno di quei giochi ancora molto chiacchierati, a molti anni dall’uscita.

Del resto, nel gioco molti continuano a trovare feature inedite, cosa questa che ne dimostra una certa bontà a diverso tempo dalla release.

Ora, tra una versione next-gen dei fan e l’altra, qualcuno ha fatto notare alla community di come GTA 4 abbia dalla sua un livello di dettaglio ancora al passo coi tempi.

Quartieri degradati

Come ogni altro gioco della serie, anche Grand Theft Auto 4 presenta un grande mondo aperto da esplorare: Liberty City è piuttosto vasta e piena di segreti da trovare, alcuni dei quali potrebbero essere rimasti sconosciuti per anni.

A quanto pare, però, sono ora emersi anche modi interessanti per quanto riguarda il funzionamento della fisica del gioco, i quali potrebbero essere passati inosservati a molti giocatori.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, un utente Reddit ha deciso di far volare uno degli elicotteri di GTA 4 verso uno dei laghi poco profondi di Middle Park, ossia la versione Rockstar del Central Park di New York.

Facendo volare l’elicottero al di sopra dell’acqua, si scopre il fondo in pietra del lago, permettendo ai giocatori di far atterrare il veicolo al suolo.

Il post ha quasi 6.000 upvotes al momento in cui scriviamo e più di 250 commenti, con molti altri utenti che affermano di non aver mai notato una cosa del genere nel gioco.

