Graven, annunciato il successore spirituale di Hexen II, in arrivo anche su next-gen

Gli editori 3D Realms e 1C Entertainment e lo sviluppatore Slipgate Ironworks hanno annunciato il loro nuovo sparatutto in prima persona ad ambientazione dark fantasy, Graven, che si propone come un successore spirituale di Hexen II. Il titolo, attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e Windows PC, sarà lanciato nel corso del prossimo anno.

Frederik Schreiber, vice presidente di 3D Realms e game director di Graven, ha affermato:

Graven è nato come un gioco che avevamo spesso sognato. Che aspetto avrebbe un successore spirituale di una serie fantasy come Hexen, se fosse stato realizzato nel 1998 con il motore dell’originale Unreal? Pensiamo che la risposta sia Graven e speriamo che sarà lo stesso anche per voi.

Per l’occasione sono stati diffusi alcuni filmati ed immagini che trovate come di consueto a corredo della notizia.

Trailer di annuncio

Primi 10 minuti di gameplay (narrati)

Primi 30 minuti di gameplay

In Graven dovremo dare la caccia alle folli sette eretiche responsabili dell’evocazione delle piaghe e del capovolgimento dell’ordine naturale delle stagioni. Combinando azione, esplorazione e risoluzione di enigmi, il titolo prende spunto dai classici sparatutto ed action RPG. La nostra avventura ci porterà a visitare tre vaste regioni e setacciare le loro terre per eliminare il male una volta per tutte.