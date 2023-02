Gran Turismo 7, Yamauchi svela il nuovo «grande aggiornamento»: ecco le novità

Il director Kazunori Yamauchi ha confermato l’imminente arrivo di una nuova patch per Gran Turismo 7, che lui stesso ha definito essere un «grande aggiornamento» in arrivo per la prossima settimana.

Come i fan del settimo capitolo (che trovate in sconto su Amazon) ormai sapranno, anche in questo caso il creatore della serie ha voluto anticipare il tutto con un nuovo teaser criptico, svelando l’arrivo di ben 4 nuove auto da collezione.

Gli esperti di GTPlanet hanno dunque analizzato accuratamente l’immagine condivisa sui canali social, riuscendo a svelare l’identità di almeno 3 dei 4 nuovi veicoli in arrivo.

Le silhouette delle auto corrisponderebbero infatti a Citroen DS, Honda RA272 e una Porsche 911, che presumibilmente dovrebbe corrispondere al modello Carrera 2.7 RS o un derivato. Resta solo un’auto da identificare, che sembrerebbe essere un veicolo originale e non corrispondente a nessun’altra vettura esistente.

L’ipotesi è che dunque possa essere ripetuto l’esperimento già adottato in collaborazione con la Ferrari, introducendo una nuova auto Gran Turismo Vision, su cui però al momento è impossibile avere ulteriori informazioni.

L’aggiornamento dovrebbe essere ufficialmente disponibile a partire da martedì 21 febbraio, che naturalmente non dovrebbe includere soltanto le 4 auto anticipate dal director.

Sappiamo già infatti che Gran Turismo 7 si sta preparando all’arrivo del visore per la realtà virtuale di nuova generazione, il PlayStation VR2, che sarà rilasciato ufficialmente proprio durante la giornata successiva a questo update.

La patch 1.29 includerà dunque anche l’atteso update gratuito per l’edizione VR, che consentirà di vivere davvero in prima persona le emozioni delle corse di Polyphony Digital.

Con molta probabilità saranno implementati anche bugfix e ulteriori modifiche che ancora non sono state annunciate: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena la nuova versione sarà ufficialmente disponibile per il download.

Se vi siete mai domandati come mai vengano rilasciate così poche nuove auto dopo ogni aggiornamento del gioco, il director Kazunori Yamauchi ha recentemente risposto anche a questa domanda: ogni singolo veicolo può richiedere addirittura fino a 270 giorni di sviluppo, un tempo record per quello che potrebbe apparire un “semplice” contenuto di gioco, ma che richiede una cura con pochi eguali.