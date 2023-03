Gran Turismo 7 si aggiorna di nuovo con delle auto misteriose

Il racing game di Polyphony continua ad aggiungere vetture nel suo già imponente parco auto, ma le prossime auto di Gran Turismo 7 sono state annunciate con mistero.

Uno dei titoli (lo trovate su Amazon) che hanno impreziosito PlayStation 5 dando lustro alla sua lineup negli anni, che continua ad essere supportato con frequenza.

E che ora assume anche una sfumatura differente con il supporto di PlayStation VR2 che, nonostante le preoccupazioni iniziali, ha dato il giusto lustro a Gran Turismo 7.

In attesa che il visore di PlayStation 5 possa essere usato su PC in qualche maniera, visto che adesso si può utilizzare ma non è affatto next-gen.

Gran Turismo 7 si aggiornerà ancora ma, come potete vedere, stavolta c’è del grande mistero sulle nuove vetture.

Ed è strano perché solitamente, per quanto riguarda gli aggiornamenti, il team di sviluppo non si fa problemi a rivelare le automobili che i giocatori potranno sbloccare.

Ma stavolta Kazunori Yamauchi, patrono di Gran Turismo 7, ha voluto fare il misterioso per quanto riguarda la cinquina di nuove auto.

Come potete vedere in questo misterioso post di Twitter:

Da questo tweet ovviamente i giocatori hanno già cercato di scoprire quali sono le cinque auto che arriveranno in Gran Turismo 7.

Per qualche fan tra queste c’è una Mazda 3, la cui livrea è emersa grazie ad un piccolo fotoritocco della foto. Tra gli altri nomi scovati dagli esperti di automotive emergono anche una Panamera Sport Turismo e un’Audi RS5 DTM del 2019.

Per fortuna non manca molto per sapere quali saranno le cinque auto che arriveranno nel gioco, perché Yamauchi ha confermato che l’update sarà inserito nel gioco la prossima settimana.

Un altro mistero sta per essere svelato, quindi, dopo un altro momento in cui Yamauchi si è sentito più criptico del solito.

Chissà come queste auto si comporteranno quando saranno supportate dalla nuova IA, che ha reso il gioco molto più difficile del solito.