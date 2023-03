Gran Turismo 7, disponibile a sorpresa l’aggiornamento 1.30: ecco che cosa cambia

Con un breve comunicato rilasciato a sorpresa sulla propria pagina ufficiale, Polyphony Digital ha annunciato il lancio a sorpresa dell’aggiornamento 1.30 di Gran Turismo 7, già disponibile da adesso per il download.

A differenza delle precedenti patch per l’ultimo capitolo della saga automobilistica (lo trovate in sconto su Amazon), l’ultimo update non si è rivelato particolarmente corposo, essendo ideato esclusivamente come hotfix per un bug emerso nel multiplayer.

In seguito al lancio della versione 1.29, molti giocatori avevano infatti segnalato alcuni problemi grafici durante le partite online, visibili in particolare durante la lobby e nella modalità Sport.

La visuale e le auto spesso potevano infatti non comparire correttamente ai giocatori: un piccolo problema che dovrebbe essere ormai stato risolto definitivamente con il nuovo aggiornamento scaricabile su PS5 e PS4.

Di seguito vi riporteremo dunque il breve changelog completo in lingua italiana di Gran Turismo 7, che potete consultare integralmente anche sul sito ufficiale degli sviluppatori:

Miglioramenti e aggiustamenti 1. Multigiocatore

– Risolto un problema della “Lobby” e della modalità “Sport” che causava la mancata comparsa delle auto di altri giocatori all’uscita dai box su Grand Valley – Highway 1.

– Risolto un problema della “Lobby” a causa del quale la visuale degli spettatori non funzionava correttamente.

Come potete osservare voi stessi, le modifiche implementate dalla nuova patch sono davvero minime, ma comunque indispensabili per poter continuare a utilizzare al meglio.

L’update 1.30 sarà come sempre necessario per poter accedere a tutte le funzionalità del gioco, dunque il nostro consiglio è quello di aggiornare Gran Turismo 7 il prima possibile per essere subito pronti a correre di nuovo in pista.

Ricordiamo che tra le ultime novità disponibili è stata introdotta anche la versione per PlayStation VR 2: una modalità così impressionante da aver sorpreso perfino gli stessi sviluppatori.

Inoltre, potrete mettervi alla prova contro la pericolosissima e aggressiva IA Sophy: la nuova intelligenza artificiale è così impegnativa che per alcuni giocatori è considerata addirittura «folle», sia in senso positivo che negativo.