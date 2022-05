Gran Turismo 7 per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Anche oggi, lunedì 30 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di Gran Turismo 7, che attualmente potete portarvi a casa a soli 54,99€, rispetto agli usuali 80,99€ di listino, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 26€.

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della celeberrima serie automobilista, che porta diverse novità inerenti al sistema meteorologico, ma gli appassionati potranno sfrecciare nuovamente su circuiti storici come Trial Mountain e High-Speed Ring.

Gran Turismo 7 vede pure il reintegro della GT Mode o modalità Simulazione, che rende più realistico il funzionamento della Carriera: ripresa dai capitoli storici del franchise, questa modalità prevede che si ottengano patenti per competere in determinati eventi e che si ottengano tot trofei per accedere alle competizioni, oltre a richiedere di spendere valuta in-game per effettuare gli acquisti.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Gran Turismo 7 fa tornare la modalità carriera che i giocatori avevano richiesto a gran voce […] si nota in modo lapalissiano quanto si tratti di un gioco raffinato, semplicemente perfetto per i cultori dell’automobilismo, realizzato con grandissima cura per i particolari. L’online con base mutuata da Gran Turismo Sport e il supporto continuativo garantiranno lunga vita al gioco […]».

