Gran Turismo 7, l’aggiornamento più atteso è alle porte (ed è pieno di novità gratis)

Gran Turismo 7, l’ultimo episodio della serie di real driving simulator disponibile da mesi su console PlayStation, sta per ricevere io più importante update gratuito di sempre.

Il gioco (che trovate su Amazon a prezzo niente male) sta per vivere una seconda giovinezza, con contenuti, modalità e autovetture inedite.

Anche se di fatto Gran Turismo 7 probabilmente non arriverà mai su PC, gli utenti PlayStation potranno ora godere di tanti nuovi contenuti niente male.

Come vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, Sony è ora in procinto di rilasciare l’aggiornamento 1.29 per GT7, pieno zeppo di novità (inclusa la VR).

Via PlayStation Blog, Sony ha confermato che l’aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7 include il supporto a PS VR2, una gara contro un’IA sovrumana, un tracciato classico di GT e 5 nuove auto.

Con l’update gratuito, i giocatori potranno provare per la prima volta tutte le gare e le modalità di gioco (esclusa la modalità a schermo condiviso per 2 giocatori) con un nuovo livello di realismo.

Su PS VR2 sarà anche possibile accedere all’esclusiva area “Showroom VR” tramite il Garage o ai concessionari in gioco, per ammirare i dettagli dei modelli delle auto in alta definizione in diversi scenari con varie condizioni di illuminazione.

GT7 sfrutta appieno le caratteristiche di nuova generazione di PS VR2. Grazie al Tone Mapping HDR messo a punto per l’occasione, al Foveated rendering della funzionalità di rilevamento degli occhi e al supporto per l’audio 3D dinamico, i giocatori scopriranno una nuova dimensione di gioco altamente coinvolgente.

Ma non solo: la modalità “Gran Turismo Sophy Race Together” offre ai giocatori di tutti i livelli di abilità l’opportunità di affrontare testa a testa GT Sophy in GT7. La modalità, disponibile come evento in gioco a tempo limitato (dal 21 febbraio alla fine di marzo), è stata ideata per massimizzare per tutti il divertimento e le emozioni di una gara contro GT Sophy.

Poco sotto, le nuove auto incluse nel pacchetto.

Honda RA272 ’65

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo Modalità strada e fuoristrada

Citroën DS 21 Pallas ’70

Porsche 911 Carrera RS (901) ’73

L’aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7 arriverà alle 7:00 (ora locale) del 21 febbraio. Iniziate a scaldare i motori, quindi.

Restando in tema, di recente James Stavrinides, Project Manager di SIE, ha spiegato i motivi per cui Gran Turismo 7 in VR sarà un prodotto davvero imperdibile per i piloti virtuali.

Ma non solo: ogni singola nuova auto giocabile può richiedere fino a 270 giorni di sviluppo: lo ha svelato di recente il boss Kazunori Yamauchi.

Per concludere, la passione per le auto da corsa arriverà presto anche sul grande schermo: il primo teaser ufficiale ci ha svelato il dietro le quinte del film di Gran Turismo,