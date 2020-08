Le migliori GPU in offerta su Amazon

Aggiornamento 19 agosto: molte promozioni sono ancora disponibili e abbiamo aggiornato la lista delle offerte con i prezzi attuali.

Quando si immagina il proprio PC da gaming perfetto, c’è sempre una componente hardware che è il vero oggetto del desiderio: parliamo della scheda grafica, o GPU, che consente di “mostrare i muscoli” ai propri videogame preferiti, dando loro un aspetto tanto più definito e fluido, quanto potente sarà la scelta che farete in sede di acquisto e assemblaggio del vostro computer. Scegliere un’ottima scheda video, insomma, è fondamentale per definire il potenziale delle proprie future esperienze ludiche – e trovare il giusto compromesso tra questa necessità e l’ammontare che si è disposti a spendere non è sempre facile.

A venire in soccorso in questo caso sono gli sconti sulle GPU, che consentono di portare a casa dei modelli che magari alcuni potrebbero trovare invece proibitivi, risparmiando qualcosa che si potrà magari spendere per migliorare ulteriori componenti del vostro PC da gaming. In questo momento, il rivenditore Amazon sta proponendo in saldo diverse GPU, offrendo soluzioni diverse per gamer diversi.

Chi, ad esempio, cerca una soluzione economica ma che consenta comunque di divertirsi con una buona resa, potrebbe posare gli occhi sulla ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC Edition: parliamo di una GPU da 2 GB GDDR5, che può essere la vostra entry level per affacciarvi per la prima volta nel mondo del gaming su PC senza spendere cifre generose. La scheda grafica in questione vi consente, infatti, di divertirvi anche con la modalità overclock, attraverso la quale potete spingere le sue performance ai limiti, adattandola il più possibile alle vostre necessità. Inoltre, la GPU monta un sistema di dissipazione a doppio cuscinetto per assicurare un raffreddamento efficace e una lunga durata.

Se, invece, avete deciso di fare una spesa senza compromessi per il vostro nuovo PC da gaming, l’offerta di cui approfittare è quella sulla titanica Gigabyte GeForce RTX 2070 Super: parliamo di una scheda grafica che supporta l’overclock e che conta su ben 8 GB di VRAM GDDR6, per performance impressionanti anche ad altissime risoluzioni e sugli ultimi giochi usciti – supportate anche dalle ultime tecnologie firmate NVIDIA GeForce RTX. Oltre che per essere estremamente potente, la GPU è disegnata anche per essere duratura nel tempo: per questo, vanta un sistema di raffreddamento a tre ventole alternate rotanti, oltre a una piastra posteriore di protezione in metallo. Senza dubbio, una soluzione raccomandata a chi ha un budget importante e vuole portare a casa la master race.

Eccellente anche la proposta di ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC Edition, che per un prezzo lievemente inferiore alla proposta di Gigabyte vi consente di portare a casa ben 6 GB di memoria GDDR6 e di dare uno spettacolare tocco di colore alla vostra postazione PC, con tanto di LED RGB e Aura Sync. Inoltre, la scheda grafica conta su un eccellente dissipatore a tre ventole Axial-Tech per tenere lontano il calore in totale silenzio, oltre che su alti refresh rate che la rendono ideale per il gioco anche in VR.

