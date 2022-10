Gotham Knights, Uncharted e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare il recentissimo Gotham Knights a soli 44,39€, con uno sconto del 26% e un risparmio reale di 15,61€.

Gotham Knights è un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offre un sistema di combattimento molto fluido e vicino a quello che abbiamo potuto apprezzare nel corso degli scorsi anni nei prodotti della serie Arkham.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Uncharted Legacy Of Thieves Collection, compilation che comprende Uncharted 4: Fine di un ladro e lo spin-off chiamato “L’eredità perduta“, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 34,49€, con uno sconto del 31%.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «al netto del tempo trascorso dall’uscita originale, Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC è lo stesso, ottimo pacchetto contenente due grandi classici dell’ecosistema PlayStation. Soprassedendo su una certa ‘vecchiaia’ legata alle meccaniche di gioco, le avventure di Nathan, Chloe e Nadine sono ancora un’esperienza unica nonché splendida da vedere, da vivere tutta d’un fiato anche su personal computer».

