Google Stadia Pro: Dead By Daylight, Celeste ed altri titoli in arrivo ad ottobre

Anche per il mese di ottobre, gli utenti abbonati al servizio premium Google Stadia Pro avranno diritto ad accedere ad alcuni giochi senza ulteriori esborsi. Nel caso specifico, il mese proporrà i seguenti titoli: Dead By Daylight, Superhot: Mind Control Delete, Lara Croft and the Temple of Osiris, Human Fall Flat, Jotun e Celeste. Tutti e sei saranno scaricabili a partire dal 1° ottobre.

Dead by Daylight è un horror game multigiocatore (4 contro 1) in cui un giocatore assume il ruolo del feroce Killer e gli altri 4 giocano come Sopravvissuti, cercando di sfuggire al Killer ed evitando di farsi catturare, torturare e uccidere. I Sopravvissuti giocano in terza persona e hanno il vantaggio di una migliore consapevolezza situazionale. Il Killer gioca in prima persona ed è più concentrato sulla sua preda.

In Celeste i giocatori dovranno aiutare Madeline ad affrontare i suoi demoni in un viaggio verso la cima del Monte Celeste in un avvincente platformer fatto a mano dai creatori del classico multigiocatore TowerFall. Inoltre, il terzo gioco del franchise di Superhot, Mind Control Delete, vi offre una visione più completa del mondo di Superhot, più storia, più gameplay unico.