GOG ha “ucciso” in sordina una funzionalità molto utile

GOG ha avuto una funzionalità che è stata molto utile per tanto tempo, legata a Steam. Ovvero GOG Connect, che adesso è stata disabilitata.

Lo store di proprietà degli autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) è da sempre molto amato dai giocatori, per vari motivi.

In primis il fatto che spesso vengono regalati giochi gratis, a volte anche molto belli quando si ispirano a grandi classici come Resident Evil.

In contrasto con Steam che, nonostante tutto, continua ad infrangere record di utenti in contemporanea anche ad anni ed anni di distanza.

Ed è il legame tra Steam e GOG ad essersi infranto per sempre, perché Connect ora non è più attivo per quest’ultimo (come riporta PC Gamer).

La funzionalità è infatti stata abbandonata, e la cosa che fa ancora più specie è il fatto che la chiusura è avvenuta nel totale silenzio.

Si sono accorti gli utenti che, andando all’indirizzo URL di GOG Connect, si sono ritrovati rediretti invece sulla pagina principale del negozio.

Da circa una settimana alcuni utenti di Reddit (v. sopra) si erano accorti di questo strano fenomeno, ma ora l’addio di GOG Connect sembra ufficiale.

C’è da dire che il servizio era sempre stato in sordina e, sicuramente, non uno dei selling point di GOG. Tuttavia era utile per importare tutti i giochi da Steam semplicemente unendo le librerie, senza dover riscaricare nuovamente i giochi.

Insomma, salutiamo GOG Connect ufficialmente da oggi ringraziandolo per il suo utile servizio, per chi lo utilizzava intensamente almeno.

Così come dobbiamo salutare l’altrettanto anziano Oculus Quest, che Meta ha deciso di non supportare più in via definitiva.

Nel frattempo Steam si gode il successo di un gioco che, pur non uscendo prima di un mese, è già uno dei più venduti della piattaforma: simbolo di un hype smisurato.