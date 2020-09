Godfall è un tripudio di azione next-gen nel nuovo trailer 4K!

Nel corso del panel al PAX Online, Gearbox ha mostrato nuovamente il suo promettente action game in salsa next-gen, ossia Godfall.

In un nuovo video gameplay rilasciato dallo sviluppatore possiamo infatti dare un nuovo sguardo al gameplay, inclusa una boss fight alquanto emozionante. Ma non solo: nel filmato – che trovate poco sotto – è anche possibile ammirare Zero’s Sword, il bonus pre-ordine legato alla saga di Borderlands.

Poco sotto, potete ammirare il nuovo video nello splendore del 4K:

Ricordiamo che Godfall è un looter slasher dai creatori di Duelyst e da Gearbox, annunciato a The Game Awards 2019 come primo titolo concepito per console PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store.

Il titolo è influenzato da Le Cronache della Folgoluce, celebre saga di romanzi fantasy scritta da Brandon Sanderson e ad oggi ancora in corso di pubblicazione. Nell’avventura vestiremo i panni uno degli ultimi esponenti dell’Ordine dei Cavalieri, con il compito di impedire la fine del mondo.

Counterplay Games ha in ogni caso chiarito che il nuovo gioco a base di mitologia norrena come il ben noto God of War non includerà microtransazioni e, soprattutto, non sarà un game as a service alla Destiny, bensì qualcosa di abbastanza diverso.

Sembra inoltre confermato che Godfall sfrutterà anche alcune particolarità del DualSense di PS5, come ad esempio i grilletti adattivi e il feedback aptico, per restituire sensazioni differenti ad ogni arma che decideremo di tenere in mano. Infine, cosa non meno importante, sarà presente una modalità per due giocatori.

La key art di Godfall.

L’appuntamento con Godfall è atteso per la fine dell’anno, visto che con molta probabilità il titolo sarà uno dei giochi di lancio di PS5 (che, lo ricordiamo, svelerà data di uscita e prezzo il prossimo 16 settembre alle 22, in un evento Sony dedicato).