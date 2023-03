God of War Ragnarok trionfa ai BAFTA 2023, ma non è il “vero” GOTY: ecco tutti i vincitori

Si sono ufficialmente concluse nelle scorse ore le premiazioni dei BAFTA Games Awards 2023, la diciannovesima edizione delle premiazioni britanniche che celebrano tutti i migliori videogiochi dell’anno, con God of War Ragnarok che si è rivelato essere uno dei protagonisti principali della serata.

L’esclusiva PlayStation realizzata da Santa Monica (che trovate su Amazon) ha infatti ottenuto l’impressionante bottino di ben 5 premi, ma curiosamente tra questi è mancato quello più prestigioso: l’ultima avventura di Kratos, nonostante abbia vinto più riconoscimenti di qualunque altro gioco, non è stata comunque eletta come GOTY.

Se lo scorso anno fu infatti Returnal a conquistare l’ambito premio, questa volta il riconoscimento è andato a una sorprendente esclusiva console Xbox di stampo italiano.

Stiamo parlando di Vampire Survivors: lo shoot ‘em up roguelike di Luca Galante, noto anche come poncle, è infatti riuscito a conquistare i consensi dei BAFTA Games Awards 2023, conquistando sia il premio di miglior gioco e di miglior game design.

Vampire Survivors è il miglior gioco dell'anno per BAFTA 2023!

Di seguito vi riporteremo tutti i premi assegnati al BAFTA Games Awards 2023, includendo naturalmente tutti i vincitori per ogni singola categoria della serata:

BAFTA Games Awards 2023: tutti i vincitori

Miglior gioco — Vampire Survivors

Migliore animazione — God of War Ragnarok

— God of War Ragnarok Achievement artistico — Tunic

— Tunic Achievement audio — God of War Ragnarok

— God of War Ragnarok Miglior gioco britannico — Rollerdrome

— Rollerdrome Miglior debutto — Tunic

— Tunic Miglior gioco in evoluzione — Final Fantasy XIV Online

— Final Fantasy XIV Online Miglior gioco per famiglie — Kirby e la Terra Perduta

— Kirby e la Terra Perduta Miglior gioco oltre l’intrattenimento — Endling: Extinction is Forever

— Endling: Extinction is Forever Miglior game design — Vampire Survivors

— Vampire Survivors Miglior multiplayer — Elden Ring

— Elden Ring Migliore musica — God of War Ragnarok

— God of War Ragnarok Miglior narrativa — Immortality

— Immortality Migliore nuova proprietà originale — Elden Ring

— Elden Ring Migliore interprete protagonista — Christopher Judge (God of War Ragnarok)

— Christopher Judge (God of War Ragnarok) Migliore interprete di supporto — Laya Deleon Hayes (God of War Ragnarok)

— Laya Deleon Hayes (God of War Ragnarok) Achievement tecnico — Horizon Forbidden West

— Horizon Forbidden West Gioco dell’anno per il pubblico — God of War Ragnarok

L’ultimo premio è un riconoscimento extra, l’unico assegnato direttamente dal pubblico che ha riconosciuto God of War Ragnarok come miglior titolo dell’anno: un traguardo sicuramente comunque impressionante che porta il numero totale a 6 vittorie, seppur quest’ultimo non arrivi direttamente dalla critica.

Durante la cerimonia è stato assegnato anche uno speciale premio BAFTA Fellowship a Shuhei Yoshida, come riconoscimento per i suoi eccezionali contributi al medium videoludico nel corso degli anni.

I BAFTA hanno già abituato i fan a premiazioni sorprendenti nel corso degli anni: anche nel 2021 non fu The Last of Us Part II a conquistare il titolo, nonostante il record di nomination, ma l’altrettanto meritevole e sorprendente Hades.

In ogni caso, nessun gioco in questa edizione è riuscito a guadagnare lo stesso numero di premi come God of War Ragnarok che, stando alle parole del doppiatore di Tyr, potrebbe ben presto ricevere anche un sequel.