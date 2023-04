God of War Ragnarok, perfino il vero Atreus ha odiato sentire i suoi indizi negli enigmi

Pur essendosi dimostrato meritatamente uno dei migliori giochi rilasciati durante lo scorso anno, c’è un aspetto di God of War Ragnarok in particolare che ha dato molto fastidio ai giocatori desiderosi di mettersi alla prova durante gli enigmi.

Proprio come accadeva spesso già nel predecessore, anche in GOW Ragnarok (lo trovate su Amazon) ci sarà infatti Atreus pronto sempre a darci una mano nella risoluzione di alcuni enigmi, qualora impiegassimo troppo tempo per risolverli.

Il problema è che molti giocatori questo aiuto non vorrebbero proprio riceverlo, dato che rischia di rovinare il piacere della risoluzione di un puzzle: perfino lo stesso Sunny Suljic, interprete di Atreus, ha ammesso di non aver gradito vedere il suo personaggio rivelargli la soluzione.

In un’intervista rilasciata alla redazione di IGN.com (via Kotaku), l’attore ha ammesso di essere rimasto frustrato dal sentire la sua stessa voce durante tali circostanze, riflettendo il sentimento provato da tantissimi giocatori durante queste fasi.

Dopo essere stato fermato in occasione della premiazione agli ultima BAFTA Games Awards, in cui God of War Ragnarok è riuscito a conquistare numerosi premi, l’interprete di Atreus ha confessato tutta la propria frustrazione nell’ascoltare i suoi stessi suggerimenti:

«Sto cercando di fare i puzzle e all’improvviso mi sento dare a me stesso gli indizi e… a volte sono così stanco di ascoltare la mia voce».

God of War’s Atreus actor Sunny Suljic did not enjoy hearing himself give hints in God of War Ragnarok pic.twitter.com/hHLHvwfKNg — IGN (@IGN) April 3, 2023

Inutile sottolineare che la sua reazione ha divertito numerosi fan, che si sono rispecchiati nel “vero” Atreus condividendo la frustrazione di vedersi costantemente rovinata la sorpresa durante i puzzle.

Molti utenti hanno colto l’occasione per tornare a chiedere una possibile opzione per disattivare i suggerimenti durante le fasi ad enigmi: permettere ai fan di togliere manualmente queste conversazioni consentirebbe infatti a chiunque lo desideri di prendersi tutto il tempo necessario per scoprire da soli le soluzioni.

Vedremo se Santa Monica, magari dopo aver ascoltato proprio le parole di Sunny Suljic, sceglierà di intervenire con uno dei prossimi aggiornamenti: nel frattempo, l’attore ha anche espresso i suoi desideri per il futuro di Atreus, augurandosi che possa presto diventare un uomo.

Un evento che, magari, potrebbe arrivare già con il sequel di God of War Ragnarok: l’attore che interpreta Tyr ha già confermato che questa non è stata l’ultima volta che lo vedremo in azione.