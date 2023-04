God of War Ragnarok, il New Game Plus è disponibile da adesso!

I fan di God of War Ragnarok non ne hanno mai abbastanza di Kratos e Atreus, e il New Game Plus è proprio ciò di cui hanno bisogno.

L’epica storia di Santa Monica Studio (che trovate sempre su Amazon) è stato un videogioco a dir poco fondamentale dello scorso anno, e il suo strascico continua ancora oggi.

Dopo tutto questo tempo il titolo sta infatti continuando a raccogliere premi e nomination di ogni tipo, facendo incetta al punto di ottenere dei record.

Come ai BAFTA 2023, dove God of War Ragnarok è stato premiato anche se il premio più importante è andato ad altri.

Per chi davvero non può staccarsi da God of War Ragnarok ora c’è un motivo in meno per farlo, perché dal PlayStation Blog scopriamo che il New Game Plus è disponibile da adesso.

Precisamente dal 5 aprile alle ore 20:00, quando il titolo si aggiornerà su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sono tantissime le novità che il New Game Plus inserisce all’interno di God of War Ragnarok, sia per gli amanti dell’estetica che del gameplay.

Nuovi equipaggiamenti, un livello massimo maggiore, nuovi incantesimi: nella modalità NG+ di God of War Ragnarok è stato aggiunto tutto questo e molto altro.

Non appena avrete concluso il gioco, potrete avviare un salvataggio NG+ per rivivere la storia con molte opzioni di gioco aggiuntive fin dall’inizio. Avrete l’equipaggiamento, le armi (inclusa la lancia Draupnir) e le abilità del salvataggio precedente, così all’inizio del viaggio potrete già contare sul vostro arsenale al completo.

Tra queste le più peculiari sono l’armatura di orso nero, quella che Kratos indossa nella scena iniziale ma che non è più disponibile nel gioco, così come l’armatura spartana che, per i più appassionati, sarà un bel tuffo nel passato.

Per chi ama cambiare, sono state anche rimescolato 13 delle armature già esistenti con nuove combinazioni di colori e stili disponibili per la prima volta. Questi aspetti possono essere acquistati al negozio dei fratelli Huldra e applicati a qualsiasi armatura esistente di livello 9+ nel menu trasmutazioni.

Oltre a questo ci sono nuove armi, armature in più, boss da sconfiggere e arene allargate, così come un intrigante filtro in bianco e nero per rendere ancora più cinematografico il titolo.

Così potrete rivivere anche i numerosi suggerimenti di Atreus durante il gioco, talmente tanti che non sono piaciuti neanche al suo interprete.

Vedremo se Santa Monica, magari dopo aver ascoltato proprio le parole di Sunny Suljic, sceglierà di intervenire con uno dei prossimi aggiornamenti: nel frattempo, l’attore ha anche espresso i suoi desideri per il futuro di Atreus, augurandosi che possa presto diventare un uomo.