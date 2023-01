God of War Ragnarok, fate attenzione quando mettete in pausa le cutscene

L’uscita di God of War Ragnarok è ormai cosa nota, sebbene i fan continuino a scovare chicche e curiosità sul gioco, inclusa una immagine realmente inquietante scovata da un giocatore.

Il sequel del gioco del 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è disponibile da diverse settimane sia su PS5 che su PS4, facendo tornare in azione Kratos e suo figlio Atreus.

Ora, mentre altri fan si stanno sbizzarrendo con le IA, altri giocatori sono incappati in una curiosità in-game che definire grottesca è poco.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, un giocatore di God of War Ragnarok ha condiviso un’immagine che mostra perché i giocatori dovrebbero fare attenzione quando mettono in pausa il gioco durante una cutscene.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sulla trama del gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

God of War Ragnarok è pieno di sequenze cinematografiche che fanno tremare le pareti, come il primo incontro tra Thor e Kratos e la prima apparizione di Odino.

Mettere in pausa il gioco durante una sequenza non interattiva è del resto una pratica normale, sebbene un giocatore di God of War Ragnarok ha scoperto che bisogna fare attenzione.

L’utente di Reddit ‘Big_Guy6’ ha condiviso un’immagine sul subreddit di Ragnarok che mostra la schermata di pausa durante una cutscene, più precisamente una scena in cui Atreus si trasforma in orso.

In God of War Ragnarok, infatti, Atreus ha l’abilità speciale di trasformarsi in orso o lupo selvaggio, tanto che l’utente ha messo in pausa lo schermo durante la sua trasformazione.

Il look di Atreus cambia radicalmente se si mette in pausa il gioco: il ragazzo sembra infatti uno strano incrocio tra un umano e un orso, con il volto che sembra avere un muso. Inutile dire che l’effetto finale è alquanto inquietante.

Restando in tema di stranezze, un appassionato di God of War ha creato un’eccezionale e dettagliata ricostruzione della capanna di Kratos e Atreus fatta di pan di zenzero.

Se preferite invece le iconiche armi del Dio della Guerra, vi ricordiamo che potete anche acquistare delle spettacolari riproduzioni delle Lame del Caos.