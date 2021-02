God of War: Definitive Edition arriva su PS5? Non esattamente

La trilogia originale di God of War nata su PS2 è sicuramente entrata nell’immaginario collettivo, proponendosi come un hack and slash in grado di imporsi su console Sony dal 2005 al 2010.

Da non dimenticare anche le versioni di God of War per PSP tra cui God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta. Parliamo infatti di circa 13 giochi in totale nella serie, incluse raccolte e remaster, sebbene nessuna compilation rilasciata contiene al suo interno il franchise di Kratos nella sua interezza.

Inutile dire che l’apparizione di un misterioso trailer dedicato a una fantomatica God of War: Definitive Edition per PS5 ha mandato in brodo di giuggiole i fan. A quanto pare, però, si tratta solo di un’abile falso, con tanto di box art ufficiale.

Il finto trailer ha portato a casa oltre 600mila visualizzazioni su YouTube e, a giudicare dal gradimento del pubblico, i fan sono rimasti in ogni caso colpiti dallo sforzo del creatore (non senza una punta di amarezza).

Il video è stato messo in piedi montando segmenti di un trailer di God of War: Ascension intitolato “From Ashes”, trasmesso durante il Super Bowl del 2013. Il video di “From Ashes” ha raccolto oltre 14 milioni di visualizzazioni su YouTube: lo trovate poco sotto, per tutti i confronti del caso.

Il soft reboot di God of War è disponibile in esclusiva su console PS4 da diversi anni. Il sequel, chiamato genericamente God of War Ragnarok, è al momento atteso nel corso del 2021, sebbene ad oggi manchi una data di rilascio ufficiale (così come non è da escludere un eventuale posticipo al prossimo anno.