Gli autori di The Witcher e Dying Light svelano un nuovo GDR next-gen

Techland (Dying Light) ed ex-membri di CD Projekt Red (The Witcher) stanno lavorando ad un nuovo gdr open world di stampo fantasy, che sarà completamente next-gen.

Il tutto mentre Dying Light 2, che potete recuperare su Amazon, è ben lontano dall’essere un videogioco concluso, per così dire.

Anche se uno degli update più attesi, tra quelli di prossima uscita, è stato rinviato lasciando scontenti i fan del titolo.

Una cosa che Techland ha voluto tamponare regalando l’edizione riveduta e corretta del primo capitolo, che potete ancora riscattare grauitamente per qualche tempo.

Come rivela Gematsu, Techland si è portata in casa alcuni ex-lavoratori di CD Projekt Red, tra quelli che hanno collaborato anche a The Witcher, per la produzione del prossimo progetto importante.

Prima che vi possiate preparare ad esaltarvi sappiate che non sappiamo niente di questo nuovo progetto. In compenso c’è una prima concept art:

Insieme agli ex-CD Projekt Red, Pawel Marchewka (CEO di Techland) ha svelato alcune informazioni sommarie sul progetto, o almeno dei suoi intenti:

«La nostra ambizione è quella di introdurre una nuova IP, che sia molto diversa da quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Vogliamo creare un’esperienza completamente next-gen. Una nuova epopea fantasy ambientata in un vasto open world, alimentata dalle capacità e dall’esperienza che abbiamo acquisito come squadra nel corso degli anni, infusa con nuove idee, passione e creatività. Anche se non possiamo condividere più dettagli su questo progetto ora, siamo tutti davvero coinvolti e non vediamo l’ora di mostrarlo ai giocatori quando sarà il momento giusto»

Per quanto riguarda l’esperienza, Techland si è portata in casa alcune figure chiave dello sviluppo di The Witcher 2, The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, in forze precedentemente a CD Projekt Red.

Questo interessante progetto non uscirà ancora per un bel po’ sicuramente.

In primis perché sarà un’esperienza completamente next-gen, ma soprattutto perché Techland non intende mollare i videogiochi attuali, stando alle parole di Marchewka:

«Siamo molto felici di ciò che abbiamo realizzato finora con il franchise di Dying Light. Inoltre, il nostro viaggio con Dying Light 2 Stay Human è appena iniziato, poiché prevediamo di supportare questo gioco per almeno cinque anni»

Chissà se uscirà prima questo titolo oppure il nuovo The Witcher, su cui CD Projekt Red sta già spendendo parole di entusiasmo.

Sempre se non arriverà prima Dying Light 3, progetto su cui Techland ha voluto dire la sua di recente.