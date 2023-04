Giochi PS5 e PS4 con sconti fino al 76%! Ci sono anche tripla A!

Possedete una PS5 o PS4 e state cercando di ampliare la vostra collezione con titoli imperdibili senza spendere una fortuna? Non cercate oltre: Amazon ha lanciato una speciale promozione esclusiva che vi permetterà di approfittare di fantastici sconti fino al 76% sui giochi per PS5 e PS4. Sfruttate ora l’occasione per aggiungere alla vostra libreria quei titoli che avete sempre desiderato avere, a prezzi incredibilmente vantaggiosi!

Tra i vari prodotti che fanno parte di questa promozione, trovate Ghost Of Tsushima – Director’s Cut per PS5, che viene usualmente proposto a 80,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 51%, pari a un risparmio reale di 41€.

Ghost of Tsushima – Director’s Cut per PS5 è l’edizione definitiva dell’action-adventure sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Ambientato nel Giappone feudale del XIII secolo, il gioco vi mette nei panni di Jin Sakai, un abile samurai determinato a proteggere l’isola di Tsushima dall’invasione dei mongoli guidati dal crudele Khotun Khan.

Questa edizione Director’s Cut include il gioco originale insieme all’espansione Iki Island, che porta Jin in un’avventura completamente nuova su un’isola misteriosa per svelare oscure trame e affrontare nemici inediti. Inoltre, la versione per PS5 offre una serie di miglioramenti tecnici, tra cui tempi di caricamento ridotti, una risoluzione 4K dinamica, una frequenza di aggiornamento di 60 fps e un supporto migliorato per il controller DualSense, che vi farà immergere ancora di più nel mondo di Ghost of Tsushima grazie alle sue funzionalità di vibrazione e feedback aptico.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “Ghost of Tsushima Director’s Cut è a tutti gli effetti l’edizione definitiva di un gioco che ha saputo sorprendere tutti: grazie alla potenza della nuova console Sony, le magnifiche atmosfere raggiungono un nuovo lustro e la godibilità del prodotto migliora in modo importante. Inoltre, l’espansione ambientata nella nuova isola aumenta sia il computo totale delle ore, sia il grado di approfondimento della storia di Jin Sakai e di quell’angolo remoto che (ne siamo certi) i giocatori esploreranno con piacere da cima a fondo“.

