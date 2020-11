Giochi a prezzi bassissimi su Humble Bundle per il Singles Day!

In occasione dei festeggiamenti per il Single’s Day, il noto store digitale Humble Bundle ha lanciato una serie di offerte davvero interessanti che vi consentiranno di acquistare tantissimi videogiochi a prezzi bassissimi per un periodo di tempo limitato!

Tra questi troviamo l’ottimo Dying Light, proposto a soli 13,59€ rispetto ai 39,99€ di listino. Dai creatori dei popolari Dead Island e Call of Juarez, il titolo ha vinto più di 50 premi e nomination ed ha definito un nuovo standard per i giochi di zombie in prima persona con il suo approccio senza compromessi al gameplay, Dying Light viene tuttora supportato con nuovi contenuti ed eventi community gratuiti, a diversi anni dalla sua uscita.

Nel caso non lo conosceste, in Dying Light dovrete sopravvivere in una città invasa da un virus zombie e sarà necessario usare il parkour per scalare tutti gli edifici e raggiungere le aree più remote. Piuttosto interessante l’implementazione del ciclo giorno/notte, in quanto, dopo il tramonto, da cacciatore diventerete preda. Il prodotto si presta bene anche al multiplayer, grazie alla modalità cooperativa per quattro giocatori.

Ad un prezzo incredibilmente basso, appena 3,24€, trovate inoltre l’apprezzato Cat Quest, GDR open world ambientato in un mondo popolato da gatti. Il vostro compito sarà quello di inseguire il malvagio Drakoth e salvare vostra sorella. Il combattimento in Cat Quest si svolge interamente in tempo reale, consentendovi di avvicinarti ai nemici con un colpo di spada, schivare rotolando per evitare i loro contrattacchi e sconfiggerli definitivamente con una potente magia.

Altro titolo piuttosto interessante, che potete portarvi a casa con soli 16,99€, è Risk Of Rain 2, roguelike multigiocatore nel quale ogni partita sarà diversa dalle altre, con livelli, nemici, boss e oggetti generati in modo casuale.

Giochi a prezzi bassissimi su Humble Bundle per il Single’s Day!