Giocatori incontrano finalmente Swery, ma gli fanno autografare i giochi sbagliati

Immaginate di aver atteso tanto tempo per poter finalmente incontrare uno dei vostri autori di videogiochi preferiti. Vi preparate, sapete che ci sarà una sessione in cui firmerà le copie dei suoi giochi, quindi andate a scandagliare la vostra collezione per trovare tutti i suoi giochi di cui siete in possesso e farglieli autografare.

Ed ecco che qui c’è l’inciampo.

A raccontare il simpatico siparietto è stato Hidetaka Suehiro, in arte Swery, che ha tenuto una sessione di firma copie a Mosca per i suoi fan russi. Che gli hanno fatto firmare No More Heroes III.

Tutto molto bello, se non fosse che qualcuno, insomma, lo ha scambiato per Suda51.

Deadly Premonition 2 è disponibile su Switch – e, sì, questo è di Swery

Uscito di recente, No More Heroes III è stato al centro della recensione firmata dal nostro Domenico, che ne ha apprezzato le peculiarità ma ha evidenziato la pretenziosità di un open world essenzialmente spoglio e, purtroppo, le penalizzazioni che derivano per l’esperienza di gioco da un comparto tecnico indietro di circa due generazioni.

Trovatosi di fronte alle copie dei giochi di Suda, Swery non si è scoraggiato e li ha autografati lo stesso, non senza concedersi di scrivere in copertina dei titanici e divertenti «non è un mio gioco». Sarebbe bello sapere come abbiano reagito i giocatori che glieli avevano sottoposti e se siano riusciti a scambiare una risata con l’autore giapponese.

«Ho avuto una grande sessione di autografi oggi a Mosca!» scrive Swery sui suoi canali social.

«Ci sono davvero tanti miei fan qui. E ho anche firmato per i giochi di Suda51» scherza, taggando il collega e pubblicando le foto delle copie dei diversi No More Heroes III ora impreziosite dalla firma dell’autore sbagliato.

Lo scorso anno Swery ha messo la firma – non letteralmente come nel caso degli autografi – su Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, un’interessante esperienza su Nintendo Switch che rimarca le peculiarità di questo autore, anche se ha necessitato di più di una patch per correggere alcune problematiche, alcune delle quali legate a dei contenuti che erano stati ritenuti offensivi.