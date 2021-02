Ghost of Tsushima batte The Last of Us Parte II ai NAVGTR Awards

La National Academy of Video Game Trade Reviewers (o NAVGTR), un’organizzazione mediatica senza scopo di lucro composta da 12.100 abbonati, ha annunciato i vincitori del suo ventesimo programma annuale di premi relativi all’arte, alla tecnologia e – ovviamente – ai videogiochi.

I NAVGTR Awards premiano 57 categorie competitive atte a lodare i risultati ottenuti nell’animazione, nella direzione artistica, nel character design, nei controlli, nel game design e molto altro.

Le arrampicate sono all'ordine del giorno

L’edizione di quest’anno vede trionfare Ghost of Tsushima (con ben 14 premi), seguito da The Last of Us Parte II con 8 premi. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales porta invece a casa 5 premi, Ori and the Will of the Wisps, Immortals Fenyx Rising e Half-Life: Alyx hanno ottenuto invece 3 premi ciascuno.

Microsoft Flight Simulator, Hades e Final Fantasy VII Remake hanno vinto 2 premi ciascuno. Altri vincitori sono Animal Crossing: New Horizons, A Fold Apart e Yakuza: Like a Dragon.

Ghost of Tsushima ha ottenuto il riconoscimento come Gioco dell’anno. Tra gli sviluppatori, Sucker Punch Productions è risultato essere il più premiato in assoluto, seguiti da Asobo Studios, Insomniac, Moon Studios GmbH, Naughty Dog, Square Enix, Supergiant Games, Ubisoft e Valve Corporation.

Tra gli editori, Sony Interactive Entertainment ha portato gli editori con 27 premi, seguita da Xbox Game Studios con 5 premi. Bandai Namco, Ubisoft e Valve hanno vinto 3 premi ciascuna. Nintendo, SEGA, Square Enix e Supergiant Games hanno infine portato a casa 2 premi cadauno.

La classifica dei NAVGTR per numero di premi vinti

14 Ghost of Tsushima

08 The Last of Us Part II

05 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

03 Ori and the Will of the Wisps

03 Immortals Fenyx Rising

03 Half-Life: Alyx

02 Microsoft Flight Simulator

02 Hades

02 Final Fantasy VII Remake

Recuperate anche la nostra recensione del titolo Sucker Punch nel caso in cui vogliate scoprire tutti – ma proprio tutti – i dettagli di questo sorprendente gioco d’azione e d’avventura ambientato nella Terra del Sol Levante.

Ghost of Tsushima è disponibile dal 17 luglio 2020 in esclusiva assoluta su console PS4. Il gioco è retrocompatibile con PS5.