Ghost Of Tsushima ad un prezzo imperdibile su Amazon!

Siete appassionati del Giappone feudale e stavate attendendo il momento giusto per mettere le mani su Ghost Of Tsushima, ultima grande esclusiva realizzata da Sucker Punch per Sony Playstation 4? Bene, potete smettere di aspettare, dato che Ghost Of Tsushima è disponibile ad un prezzo imperdibile su Amazon!

In Ghost Of Tsushima vestirete i panni di Jin Sakai, uno degli ultimi samurai rimasti, pronto a fare qualunque cosa per ridare dignità e libertà alle proprie genti in un contesto storico dove un popolo inerme subisce violenze, razzie, viene torturato e messo in ginocchio dalla sete di conquista dei mongoli. Ghost of Tsushima è probabilmente il miglior gioco sul Giappone mai creato per livello di fedeltà e capacità di saper tratteggiare paesaggi mozzafiato, con alture che si affacciano in declivi che si perdono in orizzonti dipinti dai colori sgargianti della natura in fiore – da quelli brucianti degli aceri al tramonto che spezzano piantagioni e filari, con fitte foreste di bambù dove si perde la bussola, oasi d’acqua termale tra radure profonde e montagne da scalare.

Ghost of Tsushima ha una quantità talmente elevata di contenuti che le attività non si esauriscono in mansioni e favori da fare a chi dovrà accompagnarvi nella battaglia finale, ma si estendono ad azioni di ricerca, investigazione, scoperta di luoghi nascosti e dalla bellezza conturbante, raccolta di collezionabili e mini viaggi tra la natura incontaminata al fine di migliorare armamentario e caratteristiche di Jin.

Nella nostra recensione del titolo, dove si è aggiudicato un ottimo 8,2, avevamo affermato che «artisticamente incredibile e con scorci naturalistici sorprendenti, Ghost of Tsushima è l’omaggio più riuscito al Giappone, con una mole di contenuti imponente che vi terrà impegnati ben oltre l’avventura canonica.»

Ghost Of Tsushima è ora disponibile ad un prezzo imperdibile su Amazon: soli 39,99€ contro i 65,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto.

