Geralt dalla serie Netflix The Witcher giocabile, ma non nel gioco che pensate voi

Skyrim continua a far parlare di sé giorno dopo giorno, ora grazie anche a una sorprendente “fusione” con la serie Netflix di The Witcher. che non mancherà di stupire i fan.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) non ha infatti mai detto a mod di vari genere, alcune delle quali realmente incredibili.

Mentre parte della community è impegnata a salvare vite umane nella realtà proprio grazie a Skyrim, altri modder non sembrano aver perso tempo.

Ora, come già accaduto in passato, The Witcher e Skyrim si sono nuovamente uniti, più precisamente innestando il personaggio di Geralt di Rivia all’interno del fantasy Bethesda.

Come riportato anche da PC Games N, Skyrim può ora essere giocato innestando al suo interno Henry Cavill nei panni di Geralt di The Witcher.

I lunghi capelli grigi, gli occhi penetranti e quell’espressione perennemente addolorata, ora anche in Skyrim: la mod, intitolata semplicemente “Henry Cavill as Geralt“, vi permette di vivere il gioco di ruolo fantasy di Bethesda per la centesima volta nei panni dello Strigo della serie Netflix.

Creato dal modder WiSs_Starlord, la somiglianza tra il personaggio poligonale e Cavill è sorprendente. Non si tratta di un semplice reskin, bensì proprio di un modello di Cavill realizzato per l’occasione.

Per poterlo provare con mano, è necessaria la mod HQ Character Creation per Skyrim: successivamente, basterà inserire la mod nella cartella dei file di del gioco, andare nella schermata di creazione del personaggio, trovare la scheda dei preset e importare il modello di Cavill (se ci state facendo un pensierino, cliccate qui).

Restando in tema, una nuova mod per The Elder Scrolls V Skyrim permette da ora di accedere alla magia del sangue, per un risultato finale davvero molto interessante.

Ma non solo: un altro fan sembra invece aver deciso di includere l’universo di Legacy of Kain nel gioco di ruolo fantasy targato Bethesda.