Skyrim, la community si unisce per salvare una vita umana (e potete contribuire)

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più importanti di sempre, visto che nel corso degli anni il titolo Bethesda ha abbracciato una fanbase davvero imponente.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco molto amato, tanto che la notizia emersa in queste ore non fa altro che confermare questo dato.

I modder, da sempre molto attivi sul classico Bethesda (basti pensare alla mod che trasforma Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie) si sono ora uniti per un bene comune.

Come riportato anche da PC Games N, infatti, la community di Skyrim ha creato un GoFundMe per salvare una vita in pericolo, e voi potete contribuire alla causa.

Justin ‘JDAnchor’ Schroeder è un modder che i fan di Skyrim hanno imparato a conoscere molto bene, ma che ora sta combattendo contro una rara e potenzialmente fatale malattia.

Se giocate al titolo Bethesda, è molto probabile che abbiate scaricato o almeno sentito parlare dei lavori di Justin: il Forgotten Retex Project, la mod Cloaks of the Nords e il Sigils of Skyrim sono tutti frutto dell’autore in questione.

In un’incredibile dimostrazione di gentilezza, i giocatori del titolo Bethesda si stanno unendo per raccogliere i fondi necessari per un intervento chirurgico d’emergenza, tramite GoFundMe.

Justin è attualmente ricoverato in un ospedale della California meridionale a causa di una serie di disturbi derivanti da una disabilità congenita alle orecchie e ai passaggi collegati. È nato sordo da un orecchio e, sebbene di tanto in tanto abbia avuto altri sintomi per il resto è riuscito a vivere una vita normale.

Questo fino a un paio di anni fa, quando qualcosa è cambiato e i suoi sintomi si sono intensificati: Justin ha sofferto di dolori acuti all’orecchio, infezioni, attacchi di vertigini e persino l’asma, con le sue condizioni c hecontinuano a peggiorare.

Al momento si ritiene che abbia bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere parte della deformità con cui è nato, che ha provocato lacerazioni nell’orecchio interno, causando frequenti infezioni.

È possibile aiutare Justin a ottenere l’intervento chirurgico di cui ha bisogno tramite il suo GoFundMe, che riporta anche ulteriori dettagli sulla sua particolare condizione medica. Potete anche dare un’occhiata al lavoro di modding di Justin sul suo profilo utente su Nexus Mods.

