Genshin Impact, Cristina D’Avena canterà la nuova sigla ufficiale, davvero

Genshin Impact è piaciuto molto agli italiani, e con la nuova sigla di Cristina D’Avena probabilmente lo ameranno ancora di più.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) ora avrà anche una sigla che lo trasformerà in un cartone animato.

Che arriva con un tempismo pazzesco perché, qualche tempo fa, Genshin Impact aveva svelato che sarebbe diventato anche un vero anime.

E mentre gli ultimi aggiornamenti rendono il titolo sempre più pieno e interessante, ora ci pensa anche Cristina D’Avena a rinvigorire l’interesse.

Il singolo si chiama “Ti Cercherò (Genshin Impact)” ed uscirà domani, in una collaborazione epica con l’incontrastata icona della musica pop italiana, e regina delle sigle tv.

Il brano, di cui Cristina D’Avena è anche autrice, sarà epico e coinvolgente, e per l’occasione la cantante bolognese ha spinto la sua inconfondibile voce su registri di rara intensità.

Il connubio Cristina D’Avena e Genshin Impact non è casuale, dichiara il comunicato ufficiale.

Come Cristina D’Avena ha messo d’accordo varie generazioni, anche il videogioco di MiHoYo ha immediatamente messo tutti d’accordo, vinto ogni genere di premi e riconoscimenti e conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, diventando popolarissimo ovunque, dall’America al Giappone, e naturalmente anche in Italia.

Il brano punta a rievocare in ogni momento le emozioni e le avventure di Genshin Impact nell’immaginario degli ascoltatori. Una collaborazione di cui è contenta anche la leggendaria cantante:

«Guardando le immagini di Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera. Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco: appassionanti e mai scontate. Spero che al pubblico piaccia, e che convinca tutti ad avventurarsi nel fantastico mondo di Genshin Impact per scoprire di persona la bellezza di questo gioco, magari, perché no, ascoltando questa mia nuova canzone in sottofondo.»

Il brano sarà disponibile da domani, sul canale YouTube oppure sul profilo Spotify di Cristina D’Avena.

Un modo ideale per attendere Honkai Star Rail, il nuovo titolo degli autori di Genshin Impact. Una delle ultime occasioni in cui abbiamo visto Honkai Star Rail è stata addirittura la Gamescom 2022, in cui il titolo di MiHoYo si era mostrato nuovamente.