Gears of War sta per tornare, ma non come videogioco

Il franchise di Gears of War (o Gears, meglio ancora) è sicuramente tra i più celebri e amati tra quelli appartenenti al portfolio di Xbox, tanto che da anni si discute di un eventuale ritorno del franchise.

Gears 5 è, senz’ombra di dubbio, l’episodio più grande e ambizioso dell’intera serie (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo), dimostrando la forza di un brand che ha ancora molto da dire.

Se da mesi si parla infatti anche del film ufficiale dedicato a Gears, è ora il momento di un nuovo annuncio, purtroppo slegato al mondo dei videogiochi in senso stretto.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra infatti che il card game ufficiale dedicato alla serie sia in dirittura d’arrivo proprio nel corso del 2023.

Steamforged Games ha annunciato che Gears of War: The Card Game uscirà nel corso di quest’anno, sebbene manchi ancora una data più precisa.

Purtroppo non sono stati forniti altri dettagli, sebbene – poiché si tratta di un gioco di carte e non di un gioco da tavolo – possiamo immaginare che verranno recplicati personaggi, oggetti o persino situazioni prese di peso dal franchise.

A parte l’ovvia carta “copertura”, il gioco dovrebbe rendere omaggio a una delle armi più iconiche e più belle dei videogiochi, il Mark 2 Lancer (una carta d’azione che raffiguri Marcus Fenix che fa a pezzi una locusta è quindi d’obbligo).

Naturalmente, il gioco di carte vero e proprio potrebbe avere una formula completamente diversa da quella che molti fan del videogioco desidererebbero, quindi non ci resta che aspettare e vedere.

The rumours are true. Be ready. Gears of War: The Card Game deploys in 2023. pic.twitter.com/JbrX2JY4iX — Steamforged Games (@SteamforgedLtd) January 6, 2023

In attesa di Gears of War: The Card Game, ricordiamo che Netflix collaborerà con The Coalition alla realizzazione del film. Anche se non sono state prese decisioni ufficiali sul casting, Dave Bautista ha fatto sapere di voler interpretare Marcus Fenix in live action, desiderio condiviso anche dal papà del franchise, Cliff Bleszinski.

Se volete saperne di più su Gears 5, recuperate prima di subito la nostra ricca recensione del gioco, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.