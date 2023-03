GDC 2023, partecipanti accusano maltrattamenti, aggressioni e molestie

Dalla GDC 2023 arrivano notizie poco confortanti per quanto riguarda il benessere di alcuni dei partecipanti.

La fiera di San Francisco dedicata al mondo dei creatori dei videogiochi è uno degli appuntamenti più interessanti dell’anno, e proprio per questo è spiacevole doverne parlare in questo modo.

È ad esempio il luogo in cui giovani talenti possono trovare il loro slancio, come nel caso dei vincitori della Bologna Game Farm che, come vi abbiamo raccontato, sono volati proprio alla GDC 2023.

Non è facile creare videogiochi in Italia, come abbiamo scoperto di recente in una intervista con IIDEA, ma occasioni del genere sono senz’altro ottime.

Per questo la notizia riportata da Gamespot è qualcosa che non avremmo voluto raccontarvi.

Diversi sviluppatori presenti alla GDC 2023 hanno segnalato comportamenti preoccupanti e illegali durante la conferenza, con le accuse che includono abuso di alcol, molestie e aggressione.

Ne ha parlato tra le tante una sviluppatrice su Twitter, Leena dan Deventer, che racconta come le donne in particolare siano prese di mira:

Women at GDC this year have been belittled and undermined in their roles, been hit on relentlessly, and had their drinks spiked by predatory men.

Two women were even lured up to a hotel room by a man in a position of power for a “pitch”, where he then assaulted them.

— Leena (@LeenaVanD) March 24, 2023