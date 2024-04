C'è un mercato che è in crescita, mentre il formato fisico "sopravvive"

Il mercato dei videogiochi nel Regno Unito è cresciuto del 4,4% l'anno scorso, secondo l'organizzazione commerciale UKIE.

Questo, in un momento storico assolutamente delicato, in cui i licenziamenti su scala globale non sembrano trovare fine.

Il nuovo rapporto di valutazione del mercato dei consumatori dell'organizzazione (via VGC) mostra che il valore del mercato dei videogiochi nel Regno Unito è stato di 7,82 miliardi di sterline (9,76 miliardi di dollari) nel 2023, rispetto a £7,49 miliardi ($9,34 miliardi) nel 2022.

Il rapporto evidenzia che le vendite di software videoludico sono aumentate del 4,1% per un totale di £5,18 miliardi, di cui meno del 10% (circa £495 milioni) riguardavano le vendite di software scatolato.

Le vendite di software fisico hanno continuato a diminuire, con un calo del 5% anno su anno, mentre le vendite digitali di giochi per console, le vendite digitali di giochi per PC e le vendite di giochi per dispositivi mobili hanno registrato tutte aumenti.

Le vendite digitali di giochi per console sono aumentate del 5,6% a £2,48 miliardi, i giochi digitali per PC sono aumentati del 4,5% a £684 milioni, e le vendite di giochi per dispositivi mobili sono aumentate del 4,5% a £1,52 miliardi.

Per quanto riguarda l'hardware, il rapporto indica che le vendite console sono aumentate del 12% anno su anno, mentre gli accessori per console sono aumentati del 3% e l'hardware per la realtà virtuale è aumentato dell'11%.

Tuttavia, l'hardware per giochi per PC è diminuito dell'11% nel 2023 rispetto al 2022. In totale, tutte le vendite di hardware hanno generato £2,22 miliardi l'anno scorso, con un aumento del 2,1%.

Dorian Block di GfK Entertainment ha commentato che il calo delle vendite fisiche di giochi è stato in realtà migliore del previsto, grazie a buone performance su alcuni nuovi titoli e a Zelda su Switch.

Rispondendo ai risultati, l'analista senior di Omdia James McWhirter ha reso noto: «La spesa digitale nel mercato delle console nel Regno Unito è tornata a crescere nel 2023 grazie al volume delle vendite di hardware PlayStation 5 che hanno raggiunto il loro apice, mentre Nintendo Switch è rimasta sorprendentemente resilienti grazie a una ricca selezione di software first-party che ha sostenuto gli utenti attivi e la spesa sulla piattaforma ormai vecchia di sette anni».

E ancora: «Questo ha contribuito a far crescere e mantenere un pubblico per contenuti digitali di alto valore in tutti i giochi, sia consolidati che emergenti. Infatti, il mercato dei videogiochi nel Regno Unito non è stato privo di nuovi contenuti di successo, visto che titoli come Diablo IV, Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder, Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 e Baldur’s Gate 3 hanno visto la loro uscita, tra gli altri».

Insomma, un timido segnale di ripresa in un momento storico per i videogiochi non dei migliori, visto che dopo gli sviluppatori anche i negozi cominciano a tagliare personale.

