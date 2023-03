Bologna Game Farm sarà a GDC 2023 con i talenti della prima edizione

Bologna Game Farm sarà presente al Game Developers Conference 2023 (San Francisco, 20-24 marzo), il più importante evento dell’anno per gli sviluppatori di videogiochi dedicato alle ultime tendenze nel mondo della tecnologia e dello sviluppo di videogiochi.

L’evento è una delle occasioni più importanti per i giovani sviluppatori italiani di entrare in questo mondo, giunto ormai alla terza edizione dopo altrettanti appuntamenti molto efficaci.

Un modo per coltivare anche nuovi talenti, visto che generalmente non è facile per gli studi di sviluppo attrarne e conservarne, come sta succedendo in tutto il mondo.

Gli studi che voleranno a San Francisco per rappresentare l’Italia dei videogiochi alla GDC 2023 sono:

Dreambits Studio con il progetto Gladiator Wheels, gioco online di combattimento frenetico e adrenalinico tra autorealistiche in ambiente medievalpunk

con il progetto Gladiator Wheels, gioco online di combattimento frenetico e adrenalinico tra autorealistiche in ambiente medievalpunk Green Flamingo con il progetto Spanky’s battle swing, gioco piattaforma 3D musicale ispirato a musica e ambientazioni degli anni ‘30 del XX secolo

con il progetto Spanky’s battle swing, gioco piattaforma 3D musicale ispirato a musica e ambientazioni degli anni ‘30 del XX secolo Orbital Games con il progetto Basket Party, videogioco multiplayer mobile in cui due squadre si sfidano in partite di pochi minuti con l’obiettivo di segnare più canestri possibile

I 3 team fanno parte della collettiva italiana a GDC 2023 organizzata da Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e da MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) con la collaborazione di IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association).

Durante i 4 giorni della manifestazione i ragazzi saranno presenti in fiera all’interno dello stand Italia – accompagnati da Ivan Venturi, coordinatore del percorso di accelerazione di Bologna Game Farm – dove avranno la possibilità di entrare in contatto con aziende ed editori appartenenti al mondo dello sviluppo di giochi, presentare i loro prototipi e discutere di possibili prospettive e opportunità future.

La partecipazione dei team vincitori della prima edizione di Bologna Game Farm a GDC è motivo di grande orgoglio per tutti gli attori coinvolti in questo ambizioso progetto per lo sviluppo del settore videoludico nella Regione Emilia-Romagna. Bologna Game Farm continua a seguire i ragazzi nel loro percorso di crescita anche una volta terminato il programma di accelerazione, supportandoli e creando occasioni di incontro in fiere di settore con i professionisti della gaming industry. GDC è uno degli appuntamenti in agenda da qui a fine anno.

Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con Art-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA – Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

Il programma di accelerazione per i 4 team di sviluppatori dell’Emilia Romagna, vincitori della seconda edizione di Bologna Game Farm, è partito a gennaio 2023 e durerà fino a maggio.

Non è facile creare videogiochi in Italia, come abbiamo scoperto di recente in una intervista con IIDEA, ma occasioni del genere sono senz’altro ottime.

Se volete supportare il lavoro di SpazioGames.it, potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon a nessun costo aggiuntivo.