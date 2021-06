Gaming Weekend EMP: ricevi articoli omaggio con i tuoi acquisti

Non perdete questa occasione! Il noto store online EMP offre attualmente la possibilità di acquistare tantissimi capi di abbigliamento, accessori, gadget potendo ottenere ulteriori articoli in omaggio! Infatti, solo per un periodo limitato di tempo (fino al 14 giugno), effettuando un ordine minimo di 50€ contenente almeno un articolo presente nella sezione “gaming”, potrete scegliere un ulteriore prodotto omaggio in fase di checkout.

Del resto la scelta è vastissima, con molti articoli davvero interessanti, tra cui la T-Shirt C64 Logo Vintage, realizzata al 93% in cotone e al 7% in poliestere, lavabile in lavatrice, che sicuramente catturerà l’attenzione dei più nostalgici dell’era degli home computer degli anni ’80.

Per gli amanti dei Soulslike, un acquisto fondamentale è rappresentato dalla soundtrack su LP di Demon’s Souls, che contiene 21 brani tratti dallo splendido remake uscito qualche mese fa per Playstation 5. Bellissima anche la statuetta Doom Classic Marine, realizzata in poliresina e in edizione limitata.

I fan Nintendo, invece, non possono di certo lasciarsi sfuggire i sottobicchieri Nintendo Game Boy – Classic Collection, set composto da quattro sottobicchieri che riproducono la copertina di classici per Game Boy come The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Donkey Kong, Super Mario Land e Super Mario Land 2.

Insomma, di occasioni da cogliere al volo ce ne sono parecchie, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata alla promozione, così da dare uno sguardo approfondito all’enorme catalogo del portale, ricordandovi che tale iniziativa sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, quindi vi consigliamo di non indugiare assolutamente!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Categorie