GameStop sta tenendo un concorso, e tra i premi ci sono 10 ore di lavoro extra

Negli Stati Uniti, GameStop sta tenendo un concorso per i manager degli store, offrendo loro diversi premi – tra cui uno abbastanza discutibile.

Il concorso prevede che lo staff di ciascun negozio invii alla sede centrale un video divertente su TikTok, con i migliori che otterranno alcuni riconoscimenti.

I premi comprendono un Echo 8, un Echo Auto, una gift card Visa da $100 e 10 ore di lavoro aggiuntive da usare nella settimana del Black Friday.

Quest’ultimo premio ha scatenato le reazioni indignate delle community di giocatori in rete, spiazzati dal fatto che un riconoscimento sia costituito dalla possibilità di lavorare più del solito.

Tuttavia, nonostante la dicitura abbastanza inquietante, le cose sono almeno leggermente diverse da quanto sembrino.

Come spiegato da alcuni utenti su ResetEra, il contest è riservato ai manager dei negozi e questo discusso premio consiste nella possibilità di avere altre dieci ore lavorative retribuite da assegnare ai propri dipendenti.

Ciò vuol dire che i dipendenti del negozio che risulterà vincitore avranno altre dieci ore da dividersi con i relativi compensi, in una delle settimane più affollate e remunerative dell’anno – il Black Friday 2020.

Una pratica non propriamente esaltante dal punto di vista dei lavoratori ma che, se non altro, ha una spiegazione, per quanto debole possa sembrare.