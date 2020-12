Gamestop, nuove promozioni ogni giorno in vista del Natale

Come ogni anno, la nota catena GameStop, con l’inizio di dicembre, lancia la sua imperdibile promozione del “Calendario dell’avvento” che, fino al 24 di questo mese, proporrà offerte diverse ogni giorno.

Oggi, lunedì 1° dicembre, troviamo diversi titoli Ubisoft a prezzi imperdibili. Tra questi, vi consigliamo Far Cry 5 ci trasporta a Hope County, Montana, sede di una setta apocalittica, nota come Il Progetto dell’Eden’s Gate, che sta mettendo a repentaglio la libertà di tutta la comunità. Nel gioco dovremo affrontare i leader della setta, Joseph Seed e i Messaggeri, accendendo il fuoco della resistenza che libererà la comunità sotto assedio.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si aggiudicato un ottimo 8.0, abbiamo detto che «Far Cry 5 è l’ultimo erede di una serie, la cui fortuna costante ha permesso ad essa di evolversi senza rivoluzioni. Al termine di questo viaggio, la follia di un gruppo religioso belligerante in un’America fuori controllo è stata sicuramente un buon combustibile per ravvivare la fiamma narrativa che alimenta il gioco.»

Da non perdere neppure Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, offerto a soli 9,98 € contro i 19,99 € del costo base. Nel gioco potrete formare la vostra squadra e irrompere in un PvP cinque contro cinque, mettendo mano a tanti operatori specializzati, ognuno dotato di gadget specifici.

Ultimo, ma non certo per importanza, anche Assassin’s Creed Odyssey, che potete acquistare a soli 14,98€. Il titolo, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Offerte Calendario dell’avvento GameStop – 1° dicembre