GameStop cambia idea su Cyberpunk 2077: via libera ai rimborsi

I rimborsi promessi da CD Projekt RED su Cyberpunk 2077 hanno scatenato una bagarre tra rivenditori digitali e fisici che non erano stati messi al corrente a dovere della situazione e, presi alla sprovvista, si erano rapidamente sottratti ad un obbligo che non gli spettava.

Tra questi figura anche GameStop che, come abbiamo segnalato in una notizia a ridosso dell’uscita dello shooter RPG, aveva in un primo momento dato ordine ai propri dipendenti di non accettare richieste di rimborsi.

Stando ad una memo interna fornita ai dipendenti e ottenuta da Kotaku, però, la politica della catena sarebbe ora cambiata, perlomeno sul fronte internazionale.

Le restituzioni del gioco ora verranno accettate, si legge in questa nota, anche se questo è già stato aperto, mentre i dipendenti dovranno apporre l’etichetta “Difettoso” prima di spedirlo presso i magazzini della catena.

GameStop non ha voluto commentare questo cambio di politica ma a quanto pare ci sarebbe stato e sarebbe stato anche evidente.

La policy tradizionale del negozio prevede che le restituzioni vengano accettate soltanto con i giochi non aperti, per cui Cyberpunk 2077 – aperto e giocato nella gran parte dei casi – costituisce un’eccezione importante.

Le restituzioni e i relativi rimborsi saranno comunque accettate soltanto entro 30 giorni dall’acquisto, dopodiché non saranno più coperte da questa eccezione.

CD Projekt RED si è prodigata allo stesso modo ma soltanto fino a ieri 21 dicembre di garantire rimborsi a tutto spiano, promettendo che se fosse stato necessario ci avrebbe rimesso di tasca propria.

Considerando che i principali player come Sony e PlayStation Store sono stati convinti, sembrerebbe che questa evenienza sia stata sventata.