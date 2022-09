Games With Gold, annunciati i giochi gratis di ottobre 2022

Microsoft ha svelato i giochi gratis che saranno disponibili per gli abbonati al servizio Xbox Games With Gold per il prossimo mese di ottobre di quest’anno.

Tutti gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) si preparino a un mese davvero molto interessante.

Già i giochi Games With Gold annunciati per il mese di settembre si sono rivelati davvero notevoli, a cui andranno presto a sommarsi altre novità di rilievo.

Come riportato anche da VGC, è ora il momento di fare il punto e l’elenco completo delle novità in arrivo nelle prossime settimane.

Microsoft ha rivelato i titoli Xbox Live Games with Gold di ottobre 2022: su Xbox One e Xbox Series X/S, gli abbonati potranno richiedere Windbound dall’1 al 31 ottobre 2022.

A fargli compagnia troviamo Bomber Crew Deluxe Edition, il quale sarà disponibile come download gratuito dal 16 ottobre al 15 novembre.

«Sbarcato su un’isola inesplorata, dovrai usare la tua volontà e la tua abilità per sopravvivere», si legge nella descrizione di Winbound. «Gioca nei panni di Kara, naufragata sulle Isole Proibite con nient’altro che quello che puoi costruire o trovare. Dovrai creare armi e strumenti per sopravvivere».

La descrizione relativa a Bomber Crew Deluxe Edition recita: «Ascoltate i volantini! Vi stiamo reclutando per affrontare missioni ad altissimo rischio in questo gioco strategico di volo e bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Una volta in volo, il pericolo è ovunque. Sta a voi gestire il carburante, le munizioni e l’impianto idraulico cercando di evitare gli artiglieri nemici. Persino il tempo atmosferico può farvi precipitare. Mantenete il vostro equipaggio al sicuro e concentrato e portate a casa la vittoria.»

Restando in tema, a partire dalla giornata di oggi sono disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, proposti ovviamente ancora una volta dalla casa di Redmond.