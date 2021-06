Games Week ePrice: notebook, console, videogiochi e tanto altro con sconti fino al 50%

La nota catena ePrice ha lanciato l’interessante promozione Games Week che permette di acquistare tantissimi notebook, PC, videogiochi, console e accessori gaming con sconti sino al 50%! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Attenzione! Le offerte saranno valide solo fino al prossimo 27 giugno, quindi vi consigliamo di affrettarvi!

Tra le tante e variegate offerte di ePrice, vi segnaliamo in modo particolare il notebook MSI GL65 Leopard, proposto a soli 1.349,99€, rispetto ai 1.699,99€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 350€.

Il notebook MSI GL65 Leopard offre un’ottima potenza di elaborazione, garantita da un processore Intel Core i7-10750U, 16GB di RAM, 512GB di spazio di archiviazione su un veloce SSD NVMe e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria GDDR6 dedicata, in uno dispositivo dalle dimensioni abbastanza contenute.

Il notebook MSI GL65 Leopard è equipaggiata con una tastiera SteelSeries retroilluminata, completa di tastierino numerico, la quale permette di digitare comodamente in ogni situazione, anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre il comparto audio sfoggia il sistema sonoro Dynaudio che, grazie all’impiego di due speaker di grandi dimensioni e due woofer, assicura un’esperienza realistica ed immersiva. Il tutto viene proposto in un corpo che pesa 2,6Kg, davvero ridotto se consideriamo i componenti contenuti al suo interno

I prezzi proposti da ePrice sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Games Week” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

