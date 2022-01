Gamepad Razer Raion per PS5, PS4 e PC ora a un prezzo bomba su Amazon!

State cercando un nuovo controller di qualità e adatto per i titoli più competitivi, come i picchiaduro? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di portarsi a casa il controller Razer Raion a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il controller Razer Raion rappresenta un buon compromesso per gli amanti dei fighting game, offrendo la comodità di avere il pad nella propria mano. Presenta una pulsantiera a sei tasti invece che quattro e di dimensioni più grandi e resistenti, che arriva a ben ottanta milioni di pressioni. A differenza dei controller tradizionali non include un analogico, ma presenta un D-pad Mecha Tattile a otto direzioni: l’ideale per effettuare tutte le mosse più complicate con il massimo della precisione.

Il controller Razer Raion presenta una funzione di blocco incorporata che vi permette di evitare pressioni involontarie durante un torneo disabilitando i pulsanti in più che non state utilizzando ini quel momento. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con un touchpad e un ingresso audio analogico da 3,5mm per collegare semplicemente le vostre cuffie o auricolari.

Solitamente il controller Razer Raion viene proposto a 77€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 57,40€, con uno sconto del 25%, pari a un risparmio reale di quasi 20€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo controller a un prezzo eccezionale.

