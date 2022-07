Game of Thrones ha ora il suo gioco gratis coi draghi, in AR

DracARys è una nuova app davvero molto interessante, più precisamente un particolare titolo mobile che utilizza la tecnologia Lightship di Niantic, autori di Pokémon GO.

L’affascinante saga de Il Trono di Spade (che trovate anche su Amazon) è stato ed è un nome a dir poco altisonante, anche per quanto riguarda il mondo dei videogiochi.

Basti pensare a quando FromSoftware ha deciso di omaggiare con una citazione davvero incredibile Il Trono di Spade, lasciando i fan davvero compiaciuti.

Ora, come riportato anche da GameSpot, i fan hanno il modo di cavalcare l’hype prima dell’uscita del nuovo spin-off prequel di Game of Thrones, House of the Dragon.

DracARys è una sorta di Tamagotchi, in cui potremo covare e allevare un drago, ma con elementi aggiuntivi di realtà aumentata.

Ogni drago sarà unico nel suo genere e si svilupperà in base al modo in cui lo tratteremo: alla fine raggiungerà l’età adulta con gli altri utenti dell’applicazione che potranno vedere e interagire con lui.

Per comandare il vostro drago, dovrete impartire comandi vocali in lingua valyriana, cosa questa che manderà in estasi i fan della serie TV.

It is time to meet your dragon. Download #DracARys in the App Store now. pic.twitter.com/MPztrn7HMG — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 25, 2022

Il gioco, disponibile al momento su App Store, è scaricabile in forma gratuita (se volete provarlo ed allevare così il vostro drago personale cliccate qui).

Il creatore di DracARys, The Mill, non è uno studio di sviluppo di videogiochi, bensì un “partner creativo e produttivo globale per le agenzie”, il quale ha collaborato con Riot Games per produrre un concerto virtuale in cui gli eroi del gioco si sono esibiti insieme in una band metal chiamata Pentakill.

Ricordiamo che la premiere di House of the Dragon di HBO Max è prevista per il 21 agosto prossimo. Come suggerisce il titolo, la serie sarà incentrata sulla dinastia Targaryen, raccontando le vicende di re Viserys e suo fratello Daemon, la figlia di Visery, Rhaenyra, e la migliore amica di Rhaenyra, Alicent.

Restando in tema di giochi in realtà aumentata, Niantic, azienda creatrice del fenomeno Pokémon GO, ha annunciato un nuovo gioco, ed è un videogioco in AR dedicato al basket.