10 curiosità su SEGA Dreamcast (10 di 10)

La console che è diventata leggenda

C’è qualcosa di unico nella memoria collettiva legata a Dreamcast. Non è nostalgia sterile: è riconoscimento postumo. Ancora oggi escono giochi homebrew e produzioni indipendenti per la macchina. Collezionisti e sviluppatori continuano a celebrarla come simbolo di un’epoca in cui si poteva ancora rischiare davvero. Dreamcast rappresenta l’ultimo momento in cui il mercato console non era completamente blindato da logiche di ecosistema chiuso e investimenti miliardari. Era imperfetta, fragile, ma libera. E forse è proprio questo che la rende così amata: la sensazione che dentro quella scocca bianca ci fosse più coraggio che prudenza. In un’industria sempre più standardizzata, Dreamcast resta l’eccezione romantica. Non ha vinto. Non ha dominato. Ma ha lasciato un’impronta culturale sproporzionata rispetto alle sue vendite. E, in fondo, non è questo che fanno le vere icone?