10 curiosità su SEGA Dreamcast (9 di 10)

Il ritiro anticipato, la fine annunciata

Nel marzo 2001 SEGA annunciò che avrebbe cessato la produzione di Dreamcast, trasformandosi definitivamente in third party. Fu uno shock. Non solo per i fan, ma per l’intera industria. SEGA, l’azienda che aveva sfidato Nintendo negli anni ’90, abbandonava la corsa hardware. Dreamcast diventava ufficialmente l’ultima console della casa. Ma ciò che rende quell’addio così significativo è la sua lucidità: SEGA capì di non poter sostenere un’altra guerra generazionale contro colossi con risorse superiori. Continuare avrebbe significato rischiare la sopravvivenza stessa dell’azienda. Così scelse di ritirarsi. È una decisione che racconta molto più di una sconfitta commerciale: racconta la trasformazione del mercato in un’arena dove non bastano idee e talento, ma servono capitali giganteschi e strategie globali integrate. Dreamcast non morì per mancanza di visione. Morì perché la visione, da sola, non paga i conti.