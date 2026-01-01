Il ritiro anticipato, la fine annunciata

Nel marzo 2001 SEGA annunciò che avrebbe cessato la produzione di Dreamcast, trasformandosi definitivamente in third party. Fu uno shock. Non solo per i fan, ma per l’intera industria. SEGA, l’azienda che aveva sfidato Nintendo negli anni ’90, abbandonava la corsa hardware. Dreamcast diventava ufficialmente l’ultima console della casa. Ma ciò che rende quell’addio così significativo è la sua lucidità: SEGA capì di non poter sostenere un’altra guerra generazionale contro colossi con risorse superiori. Continuare avrebbe significato rischiare la sopravvivenza stessa dell’azienda. Così scelse di ritirarsi. È una decisione che racconta molto più di una sconfitta commerciale: racconta la trasformazione del mercato in un’arena dove non bastano idee e talento, ma servono capitali giganteschi e strategie globali integrate. Dreamcast non morì per mancanza di visione. Morì perché la visione, da sola, non paga i conti.