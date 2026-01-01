10 curiosità su SEGA Dreamcast (4 di 10)

La casa delle sale giochi

Dreamcast era, tecnicamente e filosoficamente, un’arcade board travestita da console domestica. Basata sull’architettura NAOMI, condivideva DNA e struttura con le macchine delle sale giochi SEGA. Questo significava una cosa precisa: conversioni quasi perfette. Titoli come Soulcalibur o Crazy Taxi non erano compromessi, ma versioni domestiche che in alcuni casi miglioravano l’originale. Per chi frequentava le sale giochi negli anni ’90, Dreamcast rappresentava la promessa mantenuta di avere l’arcade in casa, senza downgrade evidenti. Era una continuità culturale prima ancora che tecnologica. Eppure, proprio mentre SEGA consolidava questo ponte con il passato, il mercato stava cambiando direzione: il pubblico si spostava verso esperienze più lunghe, narrative, cinematografiche. Dreamcast era l’apice di una filosofia arcade nel momento esatto in cui quell’epoca stava tramontando. Un paradosso affascinante.