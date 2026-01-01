10 curiosità su SEGA Dreamcast (7 di 10)

Il marketing confuso

Il lancio americano del 9/9/99 fu un successo clamoroso. File fuori dai negozi, hype mediatico, record di vendite nelle prime 24 ore. Eppure Dreamcast non riuscì a costruire un’identità solida nel lungo periodo. Dopo gli anni turbolenti di Saturn e 32X, il pubblico era diventato diffidente. SEGA cercò di comunicare innovazione, ribellione, energia arcade, ma il messaggio si disperdeva tra campagne aggressive e un mercato che stava cambiando pelle. Con Sony pronta a presentare PlayStation 2 come centro d’intrattenimento totale e Microsoft che si preparava a entrare nel settore con una visione occidentale e muscolare, Dreamcast sembrava sospesa: troppo avanti per essere rassicurante, troppo legata all’arcade per essere percepita come “next-gen definitiva”. Il branding dello swirl arancione è oggi iconico, ma allora non bastò. Perché l’innovazione, se non viene accompagnata da una narrazione coerente e stabile, rischia di apparire come l’ennesimo esperimento di un’azienda percepita come instabile. E il mercato console perdona poco.