10 curiosità sulla PlayStation 2 (10 di 10)

Retrocompatibilità e collezionismo oggi

Anche a più di vent'anni dal suo lancio, la PlayStation 2 mantiene un posto speciale nel cuore di milioni di giocatori e continua a essere oggetto di grande interesse per collezionisti e appassionati di retrogaming. Il mercato dell'usato per giochi e console PS2 è ancora vivace, con alcuni titoli rari — come 'Rule of Rose', 'Haunting Ground' o 'Kuon' — che raggiungono cifre considerevoli nelle aste online. Sony ha omaggiato la PS2 includendo l'emulazione di alcuni suoi titoli nel catalogo PS Plus Premium per PlayStation 4 e PlayStation 5, permettendo alle nuove generazioni di scoprire i capolavori del passato. Inoltre, la robustezza dell'hardware originale fa sì che molte unità siano ancora perfettamente funzionanti, un testimone della qualità costruttiva con cui Sony realizzò questa leggendaria console.