10 curiosità sulla PlayStation 2 (1 di 10)

La nascita di un'icona

La PlayStation 2 fu lanciata da Sony Computer Entertainment il 4 marzo 2000 in Giappone, il 26 ottobre 2000 in Nord America e il 24 novembre 2000 in Europa. Succedendo alla già celebre PlayStation originale, la PS2 arrivò sul mercato con un design elegante e verticale, disponibile inizialmente in nero lucido. Il lancio fu accompagnato da un'enorme attesa da parte del pubblico: in Giappone si formarono file lunghissime davanti ai negozi, e la domanda superò di gran lunga l'offerta iniziale. Sony riuscì a vendere oltre 980.000 unità solo nel primo weekend di lancio giapponese, stabilendo subito un record storico.