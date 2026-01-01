10 curiosità sulla PlayStation 2 (3 di 10)

Il DualShock 2: il Controller Perfetto

La PlayStation 2 fu lanciata con il controller DualShock 2, un'evoluzione del DualShock originale della PS1. Il nuovo controller manteneva il layout a due levette analogiche e quattro tasti principali (Croce, Cerchio, Quadrato e Triangolo), ma introduceva una novità importante: tutti i tasti, compresi quelli direzionali e i dorsali, erano ora sensibili alla pressione, offrendo un livello di controllo più sfumato nei giochi compatibili. Il DualShock 2 aveva anche la funzione di vibrazione, già presente nel predecessore, e pesava leggermente meno. Il suo design ergonomico e intuitivo fu talmente apprezzato che influenzò direttamente la progettazione dei controller delle generazioni successive, fino al DualSense della PS5.