10 curiosità sulla PlayStation 2 (9 di 10)

Online e Multiplayer: i primi passi del gaming in rete

Sebbene la PlayStation 2 non fosse nata come piattaforma online, Sony introdusse successivamente la possibilità di giocare online attraverso l'adattatore di rete (Network Adapter), disponibile dal 2002 in Nord America e nel 2003 in Europa. Questo accessorio permetteva di collegare la console a Internet tramite connessione a banda larga o, in alcuni casi, modem dial-up. Tra i giochi che supportarono il multiplayer online si trovano titoli come 'SOCOM: U.S. Navy SEALs', 'Twisted Metal: Black Online', 'Resident Evil Outbreak' e vari giochi sportivi. Sony gestì il servizio attraverso il PlayStation Network (un predecessore dell'attuale PSN), ma il supporto online della PS2 rimase limitato rispetto a quello che Xbox Live offriva sulla console rivale di Microsoft.